Vegetti valoriza empate do Vasco, mas reconhece: ‘Temos que melhorar’

O Vasco buscou empate com o Atlético-GO por 1 a 1, no Antonio Accioly, em Goiânia. O confronto foi o de ida, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante Vegetti encerrou o jejum na temporada e marcou o gol de empate da equipe carioca. O jogador celebrou o resultado, mas admitiu que a equipe não teve uma boa atuação.

“Acho que a gente não fez um bom jogo. Tivemos uma sequência de jogos muito intensa. Temos que melhorar. Vamos voltar a jogar em casa após quatro jogos. Hoje empatamos, foi um bom resultado, mas não foi um bom jogo”, declarou.

“Foi importante o gol, sair empatado. Fomos superados pelo Atlético-GO. Temos que saber disso. É seguir trabalhando e voltar a fazer o que fizemos contra o São Paulo, há alguns jogos atrás”, completou o argentino.

O Vasco, talvez na única boa oportunidade que teve de marcar, conseguiu arrancar um empate de suma importância para tirar a vantagem do Atlético-GO no confronto.

O duelo de volta entre Vasco e Atlético-GO, aliás, vai acontecer na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) em São Januário. Quem vencer se classifica na Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Antes disso, o Cruz-Maltino, afinal, recebe o Bragantino neste sábado, em São Januário, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

