Ramón Díaz admite jogo ruim do Corinthians contra o Grêmio

Na noite da última quarta-feira (31), Corinthians e Grêmio empataram sem gols na Neo Química Arena, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a igualdade, o duelo fica em aberto para o segundo encontro, agendado para a próxima semana, no Couto Pereira, em Curitiba.

Na coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz analisou o desempenho do time e admitiu que a equipe ficou longe de apresentar o seu melhor futebol.

“Não jogamos bem no primeiro tempo. Tivemos muita dificuldade para sair. Depois, com a expulsão, tivemos que mudar taticamente. E também pelo esforço de Yuri e Romero. Yuri não estava 100%. Nos deu mais frescura com Giovane e Wesley. Essa mudança nos deixou mais profundo”.

Na conversa com os jornalistas, o nome de Igor Coronado foi citado. Opção no banco de reservas, desta vez, o jogador não entrou em campo e Emiliano Díaz, auxiliar do Timão, explicou a decisão.

“Ele (Igor Coronado) teve um problema no adutor esquerdo. É muito importante. Desde que chegamos, acho que jogou todos os jogos. E vai continuar jogando. Muita coisa acontece e não falamos. Yuri chegou a vomitar antes do jogo. E fez um esforço enorme”.

Com o empate no primeiro duelo, o Corinthians precisa da vitória para avançar na Copa do Brasil. A vaga será definida nos pênaltis em caso de novo empate.

