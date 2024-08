Rafael Paiva admite má atuação e vê ‘problema coletivo’ no Vasco

Assim como Vegetti, o técnico interino Rafael Paiva reconheceu a má atuação do Vasco no empate com o Atlético-GO, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O treinador disse que a sequência de quatro jogos fora de casa desgastou a equipe, o que se torna fator para o mau desempenho.

“Não nos encontramos no jogo. Sabíamos que seria difícil. O contexto do quarto jogo fora seguido, estamos desgastados, mas tentamos vir com a ideia de criar, machucar o Atlético-GO, e tomamos o gol cedo. Não nos encontramos no jogo, individualmente não fizemos uma boa partida, mas como é o Vasco, lutamos muito”, disse antes de complementar.

“Defendemos muito bem. Fomos pressionados, salvamos bolas dentro do gol. Se tem alguma coisa positiva, é como lutamos para proteger o nosso gol. Mas o nosso jogo não encaixou. Não fomos bem” completou.

O treinador ainda vê que o problema do Cruz-Maltino é coletivo. Ele ainda ressalta que o time está em uma fase de readaptação dentro da temporada por causa dos reforços.

“Acho que nosso problema é coletivo, não é individual. Coletivamente, não estamos nos encontrando. Estamos colocando quatro jogadores novos. Emerson jogou, Coutinho iniciou os últimos dois jogos, Alex entrou contra o Atlético-MG, Souza entrou um pouquinho hoje. Estamos tentando encontrar a melhor liga, o melhor caminho. Payet voltando também. É uma readaptação”, explicou.

Fim da sequência

A partida contra o Atlético-GO, aliás, encerrou uma sequência de quatro jogos fora de casa do Vasco. No sábado, a equipe volta a atuar no Rio de Janeiro, em São Januário, contra o Bragantino, às 19h.

“Pegamos uma sequência muito dura, difícil, com quatro jogos fora. Não temos conseguido ir a campo para trabalhar com o time que vem jogando. Trabalha algo mais pontual do que dá o treino que gostaria. Temos a adaptação de quatro jogadores que vieram na janela. Por mais que conheça todos eles, tem que conhecer dentro do contexto da equipe”, destacou.

Importância do gol

Paiva ressaltou a importância do gol do Vegetti nos minutos finais. Foi, aliás, a única chance mais clara do Vasco durante todo os 90 minutos.

“Acho que foi fundamental, nos manteve mais vivos ainda. Importante não ir com desvantagem para o segundo jogo. Sempre falo para eles que dentro de um jogo há vários jogos, que a gente sofre em alguns momentos, em outros consegue jogar mais. Hoje sofremos mais do que a gente gostaria, muito mais”, destacou.

Com o resultado, quem vencer se classifica para as quartas de final. Um novo empate, aliás, leva a partida para os pênaltis. Os times voltam a se encontrar, às 21h45, na terça-feira, em São Januário.

