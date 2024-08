Palmeiras aposta em retrospecto de ‘reações’ para seguir na Copa do Brasil

O Palmeiras se complicou na Copa do Brasil ao perder para o Flamengo por 2 a 0, nesta quarta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O Verdão fez uma partida ruim e chegou a sua terceira derrota seguida. Contudo, o Verdão aposta no seu histórico de ”reações” para conseguir uma vaga nas quartas de final do torneio.

Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras em 2020, o Verdão sempre passou por momentos conturbados, mas conseguiu dar a volta por cima. O exemplo mais recente foi na reta final do ano passado. Após cair na Copa do Brasil para o São Paulo e na Libertadores para o Boca Juniors, a equipe deu uma grande arrancada para conseguir o título Brasileiro.

O pior momento talvez tenha acontecido em 2021. Afinal, o Verdão começou com uma sequência negativa com derrotas no Mundial, eliminação no Paulistão, Recopa Sul-americana, Supercopa do Brasil e eliminação precoce na Copa do Brasil, para o CRB. Os muros da sede social do clube chegaram a ser pichados. Contudo, o Palmeiras terminou a temporada campeão da Libertadores em cima do mesmo Flamengo.

O próprio Abel Ferreira fez questão de relembrar do retrospecto após a derrota para o Flamengo nesta quarta. O treinador falou que sempre terminou a temporada com um título.

“Vamos continuar nosso caminho, não teve nenhum ano que não passei e não teve crise. Também não teve nenhum momento que não tivemos títulos”, disse Abel.

O desafio do Palmeiras para avançar na Copa do Brasil

Para avançar, o Palmeiras precisa vencer por três gols de diferença para avançar direto ou de dois gols para levar a decisão para as penalidades. Apesar da dificuldade, o Verdão acredita que tem potencial para conseguir reverter o placar diante de seu torcedor.

Contudo, antes da decisão contra o Flamengo, o Palmeiras tem outro desafio antes. Afinal, o Verdão encara o Internacional, no Beira-Rio, no domingo (4), às 17h, pelo Campeonato Brasileiro.

