Hulk comenta sobre lesão e não dá prazo de retorno

O Atlético tem uma grande preocupação. O atacante Hulk deixou o campo do Estádio Rei Pelé, no empate por 2 a 2 com o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com fortes dores na panturrilha direita.

Na saída do estádio, o camisa 7 do Galo parou para falar com a imprensa e não deu prazo de retorno.

“Então, pancada, jogo, campo duro, começa a inflamar um pouco mais. Mas é isso, pedir a Deus agora, já não tenho mais informações, só depois da ressonância, para voltar o quanto antes. Tenho certeza que volto ainda mais forte”, destacou.

O atacante alvinegro, inclusive, fez uma revelação. Ele garantiu que já tinha sentido dores no local em jogos anteriores, no Campeonato Brasileiro.

“Pela experiência que a gente tem, a gente sabe que teve uma lesão ali. Graças a Deus, é na panturrilha, não é mais grave, músculo sólido, mas já vinha sentindo de uma pancada que eu tomei (contra o Vasco)”, finalizou.

Com a lesão, Hulk volta direto para Belo Horizonte para iniciar o tratamento. O restante do elenco vai para Criciúma, pois no sábado o Galo encara os donos da casa.

