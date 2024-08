Torcedores do Corinthians usam tragédia no Sul para provocar gremistas

Corinthians e Grêmio ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (31), na Neo Química Arena, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, apesar de duas expulsões na partida, uma cena lamentável aconteceu nas arquibancadas. Um torcedor do Timão provocou os gremistas que estavam no estádio usando a tragédia do Rio Grande do Sul.

Forte chuvas, em sequência no mês de maio, assolaram todo o estado. As enchentes destruíram diversas casas e deixaram desabrigadas muitas famílias, além de muitas mortes. A tragédia foi usada pelos corintianos para provocar os gremistas que estavam na Neo Química Arena. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor fazendo gestos que simulam movimentos de natação. Um deles se direciona para os gaúchos e fala: “Vai chover”.

Aliás, por conta das chuvas, o Grêmio está impossibilitado de atuar em Porto Alegre. Tanto que o duelo de volta contra o Corinthians vai acontecer no Couto Pereira, casa do Coritiba.

Corinthians emite nota repudiando as atitudes

Em nota o Timão repudiou as atitudes dos torcedores, mas não revelou se vai punir os culpados.

“O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento das imagens de torcedores fazendo gestos contra a torcida visitante em alusão a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul no último mês de maio. O Corinthians repudia veementemente a conduta dos torcedores. Além disso, ressalta o apoio às vítimas das enchentes no sul, aos torcedores gremistas e todo o povo gaúcho que sofreu e ainda sofre com as consequências do ocorrido. Este tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho”, escreveu o Corinthians, em nota.

