Manchester United vence Betis em amistoso de pré-temporada

O Manchester United bateu o Betis por 3 a 2, no Snapdragon Stadium, em San Diego, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a temporada. Assim, o volante Casemiro marcou um dos gols da equipe inglesa e se destacou nesta primeira partida.

Vale destacar que o brasileiro esteve em campo até os 17 minutos do segundo tempo e apresentou consistência. Além disso, Marcus Rashford e Amad Diallo completaram o triunfo dos Red Devils, enquanto Iker Losada e Diego Llorente descontaram para o time espanhol.

Com isso, Casemiro busca se reencontrar com a camisa vermelha. O jogador não participou da final da Copa da Inglaterra, vencida sobre o rival Manchester City, e acabou não sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira na Copa América.

Por fim, o Manchester United volta a campo no próximo sábado (3), para medir forças com o Liverpool, às 20h30 (de Brasília), no Williams-Brice Stadium, nos Estados Unidos, para mais um amistoso. A estreia pela Premier League será dia 16, contra o Fulham, no Old Trafford, às 16h (de Brasília).

No dia 10, às 11h (de Brasília), o time entra em campo para enfrentar o arquirrival Manchester City, pela final da Supercopa da Inglaterra, em Wembley. Este será o primeiro jogo oficial da equipe na temporada

