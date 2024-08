Calleri muda estilo, foge de lesões e engata sequência no São Paulo

O começo de ano do argentino Calleri não foi dos mais fáceis. Não por suas atuações, mas, sim, por conta de lesões que o atacante vinha sofrendo. Contudo, desde que retornou da última contusão, no dia 29 de maio, em um duelo contra o Talleres pela Libertadores, o jogador conseguiu engatar uma grande sequência.

Desde a partida contra o Talleres, Calleri atuou em 14 das últimas 16 partidas do clube. Ele ficou fora contra o RB Bragantino por conta de suspensão e contra o Juventude por conta de dores musculares na coxa, mas sem nenhuma gravidade. Após o duelo contra o Goiás, o argentino explicou o que vem fazendo de ”diferente” para conseguir jogar mais.

“Não (tenho feito nada diferente). Mas eu compreendi que meu corpo mudou por causa do tornozelo no ano passado. Eu mudei a corrida, mudei o meu jeito de jogar por ter de jogar sete meses machucado. Compreendi também que o meu corpo se adaptou de um jeito que não é o normal de um jogador. Eu sabia que teria lesões, nada é grátis na vida, sabia que em algum momento teria isso”, disse Calleri, que prosseguiu.

“No jogo contra o Juventude, por exemplo, eu estava com a coxa bastante carregada e me pouparam. Acho que a idade, os jogos, as lesões, o corpo que não vinha do melhor jeito, tenho que entender que não posso jogar todos os jogos, que às vezes têm que me poupar, isso me fez bem. Não joguei contra o Juventude para não me machucar mais grave”, completou.

Dores vem incomodando Calleri já faz algum tempo

As lesões viraram algo comum na vida do argentino nos últimos meses. Após conquistar a Copa do Brasil no ano passado, o centroavante revelou que vinha atuando sete meses machucado e que faria uma cirurgia para corrigir dores no tornozelo direito. Já no início de 2024, três lesões incomodaram o atleta, nenhuma de gravidade mais alta.

Após o duelo contra o Cobresal, no Chile, pela Libertadores, Calleri deixou o gramado com uma lesão muscular na panturrilha direita. Na zona mista, o jogador se mostrou incomodado com a quantidade de lesões

“Muito frustrado. Não consigo ter uma sequência grande. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta para dentro o que estou fazendo mal para machucar menos”, disse Calleri na época.

Desde então, Calleri vem mudando seu estilo de jogo para prevenir novas contusões. Com o argentino em campo, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Flamengo neste sábado (3), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

