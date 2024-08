Pulgar expõe lesão e ironiza arbitragem de Flamengo x Palmeiras nas redes sociais

O Flamengo sobrou para cima do Palmeiras nos primeiros 90 minutos das oitavas de final da Copa do Brasil. O domínio rubro-negro, no entanto, poderia ter sido maior se Raphael Veiga fosse expulso no lance mais polêmico da vitória por 2 a 0, no Maracanã. O meia alviverde correu o risco de expulsão após um pisão na perna de Erick Pulgar, que, inclusive, publicou uma imagem da lesão logo depois do fim da partida.

Erick Pulgar usou as redes sociais para dar coro às reclamações do Flamengo sobre a não expulsão de Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo. O chileno expôs a lesão na altura do tornozelo e ironizou a arbitragem: “Não foi nada”.

O lance

Raphael Veiga acertou o tornozelo de Pulgar aos 32 minutos do primeiro tempo, e Bráulio da Silva Machado puniu o palmeirense com cartão amarelo pela entrada. A interpretação do árbitro, contudo, causou revolta na comissão técnica do Flamengo, que pediu interferência do VAR para uma possível expulsão – o que não ocorreu.

Flamengo se revolta com VAR

A convincente vitória por 2 a 0 não inibiu a revolta de Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, com a atuação do VAR. O dirigente rubro-negro abriu a coletiva de imprensa externando sua decepção com a equipe de arbitragem, visto que a expulsão poderia influenciar diretamente no resultado da partida.

“A gente está muito decepcionado com a atuação do VAR nessa noite, até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Erick, acima do tornozelo, não era para expulsão. Não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. Queria entender o que se passa na cabeça do Igor Benevenuto para não chamar para expulsão num lance clássico desses”, e concluiu:

“Agora, tenho certeza que na Libertadores, com os critérios dos árbitros, era expulsão sumária. Não consigo entender sinceramente. Vou passar a semana inteira sem entender. Então talvez não tivesse funcionando o VAR, o árbitro teria que avisar os capitães. Tem consequência no jogo de hoje e de quarta”, reclamou.

Próximos compromissos

O jogo decisivo contra o Palmeiras está marcado para próxima quarta-feira, às 20h, no Allianz Parque. Antes disso, porém, o Flamengo encara o São Paulo no Morumbis, pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo, que vale liderança para o Rubro-Negro, acontece no sábado (3), às 21h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.