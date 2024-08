Sequência fora, clássico e decisões marcam o agosto do Botafogo

Dizem que agosto é o mês do desgosto. Para o Botafogo, no entanto, esta cartilha está pronta para ser rasgada. Afinal, pela primeira vez, o time aparece com chances reais em três frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se há uma maratona de embates complicados é porque o próprio Glorioso se colocou nesta condição, como um dos protagonistas da temporada no país e na América do Sul. Assim, prepare-se torcedor alvinegro! Antes de tudo, coloque a cabeça no lugar, pois os nervos ficarão à flor da pele.

A maratona começa neste fim de semana, às 20h (horário de Brasília), contra o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Diante do lanterna, o Mais Tradicional tem tudo para retomar a ponta. Porém, um dilema. O técnico Artur Jorge vai poupar alguns nomes, mais uma vez, pensando nas Copas?

Na quarta-feira (7), afinal, o Botafogo visita o Bahia, precisando vencê-lo para evitar as disputas de pênaltis e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Glorioso cedeu o empate por 1 a 1, portanto, não tem muita alternativa para o reencontro com o Esquadrão.

Na sequência, o terceiro duelo longe do Rio de Janeiro e de logística mais difícil. O Botafogo cruza os céus do Brasil para chegar na parte mais austral do país, onde enfrenta o Juventude, no dia 11, logo às 11h, em Caxias do Sul (RS), no retorno do Campeonato Brasileiro.

Clássico entre decisão. Vida dura para o Botafogo

A pauleira está só começando porque, na sequência, vem o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Libertadores: dia 1, no Nilton Santos, e 21, no Allianz Parque. Tudo com um clássico diante do Flamengo, pelo Brasileirão, entre os dois confrontos. No dia 18, o Glorioso recebe o Rubro-Negro, no Colosso do Subúrbio: choque entre as duas melhores equipes do Nacional até agora.

Por fim, um “alívio”. Dois jogos em casa para fechar o mês. Bahia (25) e Fortaleza (31). Resta saber, porém, como o Botafogo chegará para os duelos contra os nordestinos. Mantendo a sobrevivência em três frentes e promovendo rodízios. ou só com o Brasileirão para colocar todo o gás na reta final.

‘Quero jogar de três em três dias’

Artur Jorge entende a realidade do futebol brasileiro e prefere não reclamar do calendário. Apesar de reconhecer os danos, prefere enxergar justamente pelo lado positivo: o do time alvinegro estar brigando em três torneio diferentes.

“O calendário existe, e temos que estar preparados. As regras são essas. Não há desculpas. Precisam saber que, em relação a desempenho, em termos de responder em nível alto de performance, não existe. Se eu gosto? É menos qualidade de jogo porque não conseguimos ter todos os jogadores com seu melhor estado para entregar muito. Perde o futebol? Sim. Bom sinal será se chegarmos ao fim, porque significará que estamos bem em todas as competições. Nesta altura, temos algumas equipes que tiveram algum ascendente, que estão melhores, que acabam por ter algum desempenho mais. Quero continuar a jogar de três em três dias, mesmo que tenha que nos superar e continuar. Paciência. Sinal de estarmos lutando em todas as frentes”, entende o treinador bracarense.