Organizada vai ao CT do Palmeiras após sequência negativa

Membros da torcida organizada do Palmeiras Mancha Verde foram até a Academia de Futebol protestar contra o desempenho da equipe nos últimos jogos. O Verdão perdeu para o Flamengo por 2 a 0 nesta quarta-feira (31), pela Copa do Brasil, e chegou ao terceiro revés seguido na temporada.

Cerca de 20 membros da torcida organizada chegaram na frente do Centro de Excelência com a expectativa de conseguir conversar com os jogadores e o técnico Abel Ferreira. Em um dos vídeos vazados, o presidente da Mancha Verde, Jorge Luís, fala que só querem demonstrar o apoio da torcida para o elenco.

Apesar de ser uma espécie de protesto, não houve nenhum tipo de invasão em nenhum espaço da Academia de Futebol. Eles ficaram na frente do portão onde os carros do plantel e da comissão técnica passam para entrar e sair do CT. Contudo, o Palmeiras vai chamar a Polícia e não quer que os torcedores organizados tenham contato com os atletas ou Abel Ferreira.

Palmeiras tem duelos complicados nas Copas

O Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0 e agora precisará vencer por três gols de diferença para avançar direto ou por dois gols para levar a decisão para as penalidades máximas. O duelo acontece na próxima quarta-feira (7), no Allianz Parque, às 20h (de Brasília).

Aliás, vale lembrar que após o duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o Palmeiras também terá um duelo complicado contra o Botafogo pela Libertadores. Duas eliminações podem criar um clima que não se via no Verdão há muito tempo.

