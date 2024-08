Flamengo é o time que mais faturou com premiações da Copa do Brasil

As oitavas de final da Copa do Brasil começaram com 16 times ainda sonhando com a maior bolada em dinheiro do futebol brasileiro – o campeão deste ano pode ganhar até R$ 96,4 milhões. Levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu quais foram os times que mais ganharam dinheiro com a competição nos últimos dez anos. E o Flamengo é quem lidera o ranking.

Regularidade é trunfo do Flamengo na Copa do Brasil

O clube carioca lidera o ranking do “Bolavip Brasil” principalmente por vir de dois resultados recentes positivos na competição. O Flamengo venceu a competição em 2022 e foi vice para o São Paulo em 2023. Como a premiação da Copa do Brasil aumenta a cada temporada, o Flamengo conseguiu criar boa vantagem sobre os rivais no topo.

Vale ressaltar também que a equipe foi semifinalista em 2021 e 2018.

Palmeiras não é o segundo colocado

Este ano, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras nas oitavas de final, e os dois times estão entre os favoritos para conquistar o prêmio milionário em 2024. E, apesar de as duas equipes serem as duas principais forças do futebol brasileiro nos últimos cinco anos, o alviverde não é quem aparece em segundo na relação. Somados todos os prêmios em dinheiro entre 2014 e 2023, o clube paulista ocupa o quarto lugar.

O segundo clube brasileiro com maiores ganhos em dinheiro na Copa do Brasil é o São Paulo. Afinal, é o atual campeão e firme na disputa pelo bicampeonato – o Tricolor está encarando o Goiás nas oitavas.

Completa o pódio, então, o Athletico, terceiro time que mais lucrou com premiações da Copa do Brasil na última década. O Furacão foi campeão em 2019 e tenta levantar a taça novamente este ano – o time disputa uma vaga nas quartas com o Red Bull Bragantino.

Corinthians: sem título, mas com bolada

O título da Copa do Brasil passou a transformar os campeões em milionários a partir de 2018, quando a taça passou a valer R$ 50 milhões ao vencedor, contra R$6 milhões do ano anterior. Mas ainda assim é possível lucrar muito com a Copa do Brasil mesmo sem ter vencido a competição nos últimos dez anos.

O Corinthians aparece, enfim, com o sexto time brasileiro que mais lucrou com a Copa do Brasil, mesmo sem ter ficado com a taça no período. Foram dois vice-campeonatos (2018 e 2022), mas ainda assim o clube paulista acumula mais dinheiro com a competição que o Atlético-MG, campeão em 2021.

Ambos ainda estão no páreo para ganharem os milhões deste ano. O Timão encara o Grêmio nas oitavas de final, e o Galo mede forças com o CRB.

Veja os dez times que mais arrecadaram com a Copa do Brasil na última década:

1 – Flamengo – R$ 174,8 milhões

2 – São Paulo – R$ 143,8 milhões

3 – Athletico – R$ 137,23 milhões

4 – Palmeiras – R$ 117,94 milhões

5 – Cruzeiro – R$ 116,41 milhões

6 – Corinthians – R$ 114,68 milhões

7 – Atlético-MG – R$ 109,95 milhões

8 – Grêmio – R$ 100,21 milhões

9 – Internacional – R$ 61,99 milhões

10 – Fluminense – R$ 57,2 milhões

