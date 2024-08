O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira (1º de agosto), a renovação de contrato de Vitor Reis, uma das mais novas promessas da base do clube. O zagueiro assinou até dezembro de 2028. O vínculo anterior era válido até fevereiro de 2027.

Ao site do clube, o defensor, de 18 anos, celebrou a ampliação de contrato com o Verdão.

“Eu estou muito feliz. É uma renovação que agrega muito, mostra que o clube está confiando em mim e isso é muito legal. O clube que estou desde pequeno e se tornou minha casa. Fico muito feliz de estar renovando e espero que esse período seja de muitas glórias”, afirmou.

O zagueiro está no Palmeiras desde 2016 e, desde então, vem sendo lapidado para chegar aos profissionais. Afinal, sempre foi considerado um atleta com muito potencial.

Vitor Reis se firma nos profissionais do Palmeiras

Nesta temporada, o técnico Abel Ferreira apostou no jogador, que se firmou no elenco profissional e assumiu a condição de reserva imediato da dupla Gustavo Gómez e Murilo após a saída de Luan. Assim, ganhou pontos e ultrapassou Naves na sequência por um lugar entre os titulares.

Dessa maneira, o defensor de 18 anos foi escolhido por Abel Ferreira para estar entre 11 contra o Flamengo, na última quarta-feira, na derrota por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele substituiu Murilo, que não foi relacionado para o duelo.

Vitor Reis faz parte da geração de ouro do Palmeiras, que conta com Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. O zagueiro é visto como um líder, afinal é capitão da Seleção Brasileira da categoria e envergou a braçadeira no Sul-Americano Sub-17, em 2023.

“Passei por muita coisa aqui dentro do clube, coisas boas e ruins, que me ajudaram a performar muito bem. A base me ajudou muito, todos os profissionais de lá me ajudaram e formaram quem eu sou hoje. Então, agradeço muito a base”, falou o zagueiro, antes de acrescentar:

“Minha família me ajuda, me tranquiliza. Tenho uma coisa na minha mente: tudo no tempo de Deus, quando for pra ser vai ser. Quero agradecer a torcida por todo o apoio. Eu sempre vou estar lutando por esse clube, por essa camisa. Podem contar comigo para tudo”.

