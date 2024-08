PSG acerta quarta maior contratação da história do clube

O PSG está muito perto de oficializar a contratação de João Neves, jovem promissor do Benfica. Segundo o jornal português ‘A Bola’, o anúncio deve ser feito nas próximas horas. Se confirmado, o valor da transferência será de 70 milhões de euros (60 milhões fixos + 10 milhões em bônus), cerca de R$ 426 milhões, tornando o jogador na quarta maior contratação da história do clube parisiense, de acordo com o ‘Transfermarkt’.

Dessa maneira, João Neves ficará atrás apenas de Neymar (200 milhões de euros), Mbappé (180 milhões de euros) e Kolo Muani (95 milhões de euros).

João Neves é uma das grandes promessas do futebol português nos últimos anos. Convocado para a Eurocopa 2024, ele joga no time principal do Benfica desde a temporada passada. Assim, ele disputou 75 partidas, com quatro gols e duas assistências.

A diretoria do PSG acredita que, em alguns anos, João Neves será um dos melhores meio-campistas do mundo e aposta no investimento.

