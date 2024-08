No duelo de líderes, Palmeiras goleia o Grêmio no Brasileirão Sub-20

No duelo de líderes do Brasileirão Sub-20, o primeiro colocado Palmeiras goleou o Grêmio, segundo na tabela, por 4 a 1, encerrando a invencibilidade de cinco jogos dos gaúchos. A partida foi no Bruno José Daniel, em Santo André (SP), e valia pela 16ª rodada.

Os dois times já estavam classificados para as oitavas de final. O Verdão mantém a ponta, agora com 38 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho vem em segundo, com 31 (com um jogo a menos, porém). O Grêmio vinha de cinco jogos sem derrotas, com quatro vitórias seguidas.

Daniel (duas vezes), Luighi e o artilheiro Thalys fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Athos descontou para os visitantes. O Palmeiras abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, aos 10′ e 21′, com Daniel. Athos descontou no último lance antes do intervalo. Na etapa final, coube a Luighi fazer o terceiro, aos 12′. Aos 40′, Thalys cabeceou firme para fechar a goleada, se igualando a Ryan Francisco, do São Paulo, na artilharia do Brasileirão Sub-20, com 12 gols.

Próximos jogos

O Palmeiras encerra sua participação na fase inicial, então, com mais três partidas. Enfrenta o Fluminense, na próxima quarta (7), fora de casa. Ainda longe de casa visita o Goiás, no dia 14, e finaliza em São Paulo contra o Cruzeiro, no dia 21.

Já o Grêmio ainda tem mais quatro partidas. Contra Fortaleza, em casa (quarta-feira, dia 7), Bahia, fora (dia 14), Flamengo, em casa (dia 17) e, enfim, contra o Cuiabá, também no RS (dia 21).

