Brasileirão sub-20: Botafogo fica no empate com o América-MG

O Botafogo empatou com o América Mineiro por 1 a 1, na tarde desta quinta-feira (1), pela 16° rodada do Brasileirão sub-20. A partida foi realizada no Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Alvinegro saiu atrás do placar e buscou o empate no segundo tempo da partida.

O gol dos donos da casa saiu ainda no primeiro tempo, com o camisa 7 Luis Felipe. Já o gol do Alvinegro foi feito na segunda etapa, com João Paulo.

Com o resultado, o Alvinegro termina a rodada na lanterna da competição, com 12 pontos. Já o time mineiro chega a 20 e permanece na 13° posição na tabela de classificação para a próxima fase do campeonato.

O próximo confronto do Botafogo pela competição é contra o Santos, na próxima quarta-feira (7), às 15h (de Brasília), no Nilton Santos. Já o América Mineiro enfrenta o Cruzeiro, na Arena do Jacaré, na quinta (8), às 20h. Ambas partidas são válidas pela 17° rodada do Brasileirão sub-20.

