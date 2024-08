Fluminense está escalado para enfrentar o Juventude; veja

O Fluminense já tem escalação para o duelo contra o Juventude, nesta quinta-feira (1º), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h (de Brasília), então é hora de conhecer os 11 que Mano Menezes levará a campo no Alfredo Jaconi.

Com sequência pesada por vir, o treinador poupa alguns titulares, visando os jogos do Brasileirão e também da Libertadores que ocorrerão em agosto. Dessa forma, além das ausências já conhecidas de André, Cano e Marquinhos, o comandante deixa Thiago Silva no banco.

Escalação do Juventude

O Juventude vem escalado com: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Ronie Carrillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura

Escalação do Fluminense

A escalação do Fluminense é a seguinte: Fábio; Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Lima; Serna, Marcelo e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Este é o jogo de ida das oitavas de final, com a volta marcada para a próxima quarta-feira (7), no Maracanã. Se houver empate no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis, independente da quantidade de gols fora de casa.

