França x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. França e Argentina se enfrentam, nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux, pelas quartas de final. Ou seja, quem vencer já entra na disputa por medalhas. O duelo coloca o país-sede das Olimpíadas diante dos atuais campeões da Copa do Mundo, justamente em triunfo sobre os franceses, no Qatar.

Como chega a França

Os donos da casa chegam para as quartas de final com 100% de aproveitamento e querem uma vitória diante dos argentinos para seguir em busca da medalha de ouro.

No entanto, o técnico Thierry Henry terá um grande desfalque para esta partida decisiva. Kolo Muani, do PSG, está suspenso pelo cartão vermelho na última rodada e será baixa nesta sexta-feira.

Como chega a Argentina

Por outro lado, os argentinos estrearam nos Jogos Olímpicos com uma derrota polêmica para o Marrocos, mas conseguiram se recuperar e confirmaram a classificação para as quartas de final.

Ao mesmo tempo, o técnico Mascherano não terá desfalques para enfrentar os franceses e vai escalar o time com força máxima. Assim, Julián Álvarez, do Manchester City, lidera o setor ofensivo da seleção.

França x Argentina

Quartas de final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris

Data e horário: sexta-feira, 02/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Kone e Chotard; Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry.

Argentina: Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi e Soler; Simeone, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Beltrán e Julián Álvarez. Técnico: Javier Mascherano.

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Onde assistir: sportv, Globoplay e CazéTV

