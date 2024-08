Patati volta aos relacionados do Santos contra o Sport; Pedrinho fica fora

O técnico Fábio Carille decidiu dar nova oportunidade ao atacante Weslley Patati. O jogador foi relacionado para o duelo do Santos diante do Sport, nesta sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada da Série B.

Patati não joga há um mês. Afinal, a última vez que entrou em campo foi no dia 1º de julho, no duelo contra a Chapecoense. Na ocasião, ele atuou por mais de 45 minutos. Em seguida, foi relacionado contra o Ceará, fora de casa, mas ficou no banco todo o tempo.

Foram quatro jogos sem ser relacionado por Fábio Carille: Ituano, Vila Nova, Coritiba e CRB. Nesse período, viu o Peixe somar oito pontos, com duas vitórias e dois empates. Agora, terá a chance de convencer o treinador de que pode voltar a ser útil dentro de campo.

Pedrinho fica fora dos relacionados

No entanto, a volta de Patati entre relacionados custou a vaga de Pedrinho, que ficou fora da lista, por opção técnica de Carille. O jogador brigou por posição no time titular e fez um gol contra o Coritiba. Porém, as atuações não convenceram o treinador.

O comandante tem utilizado como titulares nas pontas Otero e Guilherme, que vêm sendo destaques do Peixe na Série B. Assim, Carille deve manter a base das últimas partidas. Por outro lado, Giuliano, com lesão, está fora. Serginho será mantido em seu lugar.

Dessa maneira, o provável time do Santos contra o Sport é: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guiherme e Furch.

Santos recusa propostas por Patati

Recentemente, o Santos recusou duas ofertas pelo atacante Weslley Patati. As propostas eram de um clube de Israel e outro da Ucrânia. Os valores com os europeus não foram revelados. Contudo, os israelenses queriam o atleta por empréstimo de dez meses, com opção fixada na compra de R$ 8,47 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador.

De acordo com o diretor de futebol do Peixe, Alexandre Gallo, a proposta não foi financeiramente interessante. Além disso, reforçou que o atacante é importante no elenco de Fábio Carille.

“O Patati, nós conversamos com seu representante e com o clube que tem interesse nele. E não chegou uma proposta que a gente faria essa composição, essa negociação. É um jogador que nós gostamos muito aqui e tem um perfil técnico interessante. E como começou essa negociação há um tempinho já, a gente estava no aguardo de um reforço financeiro nesse aspecto e chegou em um ponto que não ficou bom para o clube e nem para a gente, e essa negociação dele praticamente se encerrou hoje”, disse Alexandre Gallo, em entrevista à Rádio Transamérica.

