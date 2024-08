Equador anuncia Beccacece como novo técnico

O Equador anunciou, nesta quinta-feira, 1º de agosto, a contratação do argentino Sebastián Beccacece como novo treinador da seleção. Aos 43 anos, o ex-auxiliar de Jorge Sampaoli assinou contrato até o fim de 2025, com possibilidade de renovação para uma eventual disputa da Copa do Mundo de 2026.

Dessa maneira, Beccacece chega para assumir o cargo deixado pelo espanhol Félix Sánchez, demitido após a disputa da Copa América, quando os equatorianos acabaram sendo eliminados para a campeã Argentina nos pênaltis, nas quartas de final.

O argentino estava sem clube desde que deixou o Elche, da Espanha, no fim da temporada passada. Beccacece assumiu a equipe espanhola no final de 2022/23, mas não conseguiu evitar o rebaixamento no ano seguinte.

Além disso, Beccacece chegou a ser procurado por vários clubes brasileiros, como o Santos, mas optou por ter o primeiro trabalho como treinador principal de uma seleção. Isto porque entre 2012 e 2015 ele atuou como auxiliar de Sampaoli no Chile.

O Equador é o quinto nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com oito pontos, à frente do Brasil, que está em sexto, com sete. Além disso, a Seleção Brasileira vai receber o time equatoriano no início de setembro, provavelmente no Beira-Rio, em Porto Alegre, em seu próximo compromisso.

