Brasileiro celebra classificação na Liga Conferência

Durante a pré-temporada do futebol europeu, a fase preliminar da Liga Conferência já está a todo vapor. Nesta quinta-feira, 1º de agosto, o Pyunik, da Armênia, equipe do sergipano Juninho Teles, enfrentou o Struga, da Macedônia do Norte, e levou a melhor no duelo mata-mata. Após um resultado ruim no primeiro jogo, derrota por 2 a 1, a equipe do brasileiro venceu a partida de volta por 3 a 1 e garantiu vaga na terceira fase eliminatória da Conference League. Juninho comemorou a vitória e a classificação.

“Foi uma eliminatória muito difícil, dois jogos bem disputados, mas graças a Deus no final conseguimos vencer e avançar de fase. Esses jogos são sempre complicados, porque qualquer erro pode colocar todo um trabalho fora, mas nosso time fez uma eliminatória muito sólida e com o apoio da nossa torcida conseguimos passar de fase”, disse.

Na temporada 2022/2023, o Pyunik chegou à fase de grupos da Liga Conferência pela primeira vez. Juninho fez parte da campanha histórica para o time e afirma que espera disputar novamente a fase de grupos da competição.

“Sabemos que não será fácil, temos adversários difíceis pela frente, mas temos o nosso objetivo e vamos com tudo em busca de conquistá-lo. Foi muito especial poder disputar a fase de grupos, um marco na história do clube. Vamos seguir trabalhando forte para poder seguir avançado e conquistar a vaga”, concluiu.

O Pyunik ainda aguarda o seu adversário na Terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

