Veja as opções do Corinthians para substituir Yuri Alberto

Nesta quinta-feira (1º), o Corinthians anunciou que o atacante Yuri Alberto vai passar por cirurgia. O motivo é uma pedra na vesícula, que tem incomodado o camisa 9. Na última quarta-feira, durante o jogo contra o Grêmio, ele foi substuído no intervalo por mal-estar.

Agora, ele fica de fora do jogo contra o Juventude, agendado para o próximo domingo (4). A expectativa é que ele possa retornar no meio da próxima semana, quando o Corinthians faz o segundo jogo contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante o breve período sem Yuri Alberto, o técnico Ramón Díaz vai precisar do elenco para ocupar a vaga de ataque. Sem ele, dois nomes saem na frente pela vaga: Pedro Raul e Geovane.

Entre a dupla citada acima, quem tem vantagem no momento é o garoto Geovane. Diante do Grêmio, ele foi a escolha imediata para suprir a ausência de Yuri Alberto. Inclusive, ele marcou um belo gol nos acréscimos. Porém, foi anulado pelo VAR.

Enquanto isso, Pedro Raul, contratado no início da temporada, nunca caiu no gosto do torcedor. Dentro de campo, quase nenhum momento de emoção e, de forma pública, a Fiel Torcida pede a sua saída nas redes sociais. Apesar de pintar como alternativa, o jogador foi cortado do banco contra o Grêmio por dor no joelho. A tendência é que fique à disposição contra o Jaconero.

Uma terceira e última possibilidade seria a mudança do esquema. Ramón Díaz poderia centralizar Ángel Romero e promover a entrada de Pedro Henrique. Sendo assim, os dois poderiam formar um trio de ataque com Wesley e deixar o time com um falso 9.

