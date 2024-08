Com novo estádio perto, Flamengo seguirá no Maracanã e vai se aproximar do Vasco

Com o novo estádio já em vista, o Flamengo tende a reduzir as partidas no Maracanã. No entanto, o presidente Rodolfo Landim garantiu que o clube seguirá na administração ao lado do Fluminense e, além disso, pode estreitar laços com o Vasco.

“Se a gente for ver todos os estádios do Brasil, são estádios em que a você joga 30 e poucas datas por ano em média. Aqui no Maracanã é o contrário, são 70 datas, setenta e poucas datas. Vamos continuar tendo demandas do Flamengo aqui, tenho falado sempre que eu imagino que o Maracanã é o estádio perfeito para os clássicos regionais. Os do Fluminense já serão aqui porque ele é o nosso parceiro no Maracanã. Só aí já tem alguns jogos a mais”, disse Landim.

Landim, aliás, acredita que as negociações para o Vasco jogar no mais icônico estádio do Rio de Janeiro se tornarão mais fáceis. O clube de São Januário participou da última licitação para assumir o Maraca, mas a dupla Fla-Flu levou a melhor.

“A gente sabe que o Vasco tem interesse em algumas datas no Maracanã, sempre demonstrou isso. A dificuldade que a gente tinha era adaptar isso ao calendário do futebol, que é uma complicação muito grande. E também associado ao problema da manutenção do gramado. Eventualmente com o Flamengo tirando seus jogos daqui isso fica mais fácil para acomodar essa justa demanda do Vasco”, disse.

Em relação ao Maracanã, o Governo do Estado tem confiança de que o Rubro-Negro não descumprirá nada do que foi acordado em relação à administração do mesmo para os próximos 20 anos.

Posição do Fluminense

O Fluminense, aliás, mostrou-se tranquilo em relação ao controle do estádio e disse que “cumprirá fielmente o compromisso assumido”. No acordo, a participação econômica do Flamengo é de 65% e os outros 35% ficam com o Flu. A informção é do ‘ge’.

Estádio do Flamengo: Gastos, nome e data de inauguração

Após a oficialização da compra, o presidente Rodolfo Landim falou um pouco mais sobre os gastos previstos para o estádio.

“Se a gente levar em consideração, na fase em que estamos, sem ainda um projeto básico, a margem de erro de qualquer orçamento que você faça é muito maior. Tendo um projeto básico e executivo, essa margem cai muito. A gente estima que seja algo em torno de R$ 1,5 bilhão. Recursos, o Flamengo vai obter. A gente já teve uma boa notícia do prefeito, que vai nos ajudar com o potencial construtivo. Ele deixou claro, que é um dinheiro tarimbado para construir o estádio e ele (Paes) estará auditando isso”, explicou Landim.

Uma expectativa muito grande é para o nome do estádio próprio do Flamengo. Rodolfo Landim disse, então, qual o plano para definir como será chamado.

“O nome oficial do estádio vai ser um nome que a gente vai negociar provavelmente com alguma grande empresa, algum grande fundo, algum grande interessado que possa apontar recursos para nos ajudar a construir o estádio”, afirmou.

