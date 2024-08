Diante do Flamengo, São Paulo defende invencibilidade no MorumBIS

No sábado (3), São Paulo e Flamengo medem forças pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no MorumBIS. O duelo é importante, pois é a chance de o Tricolor diminuir a distância para o líder, atualmente em oito pontos (40 a 32).

Além do ponto da classificação, o Tricolor espera aumentar a sua marca positiva como mandante. Desde a derrota para o Cuiabá, o time de Luis Zubeldía emplacou cinco jogos sem perder. Sendo que foram quatro vitórias e um empate.

Durante o período de bons resultados dentro do seu estádio, o São Paulo chegou a marca de dez gols marcados. Ou seja, a média de gols está em dois por jogo. Enquanto isso, a defesa levou quatro gols.

Retrospecto recente contra o Flamengo

Outro ponto que é válido para o torcedor do São Paulo é o desempenho diante do Flamengo. Nos últimos dois encontros no MorumBIS, o Tricolor não perdeu. Um destes duelos é histórico, pois rendeu o título da Copa do Brasil de 2023. Na ocasião, empate por 1 a 1. A última vitória do Flamengo na casa do São Paulo aconteceu em agosto de 2022. Pelo Campeonato Brasileiro, triunfo por 2 a 0.

