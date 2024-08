America anuncia saída de André ‘Balada’

André “Balada” não veste mais a camisa do America-RJ. Destaque do clube na Série A2, o atacante de 33 anos se despediu do Mecão nesta quinta-feira (1), um dia após o fim da participação do clube na divisão de acesso, e não ficará no elenco para a Copa Rio.

Em nota oficial, o America-RJ agradeceu ao jogador por aceitar o desafio de disputar a Segunda Divisão em um projeto de reestruturação sob a gestão de Romário.

“Hoje nos despedimos de um jogador que trouxe brilho e emoção para o nosso querido America Football Club. André, você acreditou no nosso projeto, honrou nossa histórica camisa e proporcionou alegria à torcida americana. Foi um passagem breve, mas com certeza marcante e que será lembrada com carinho por todos nós. Desejamos sucesso em sua jornada e saiba que as portas do nosso clube estarão sempre abertas para você”, disse o clube.

André, aliás, foi o principal destaque da equipe no Campeonato Carioca, especialmente nos primeiros jogos da disputa. Ele, inclusive, foi o artilheiro do time com cinco gols marcados. Ele, aliás, vinha sendo chamado carinhosamente pelos torcedores como “André Balada”, apelido que aceitou com tranquilidade e até cantou músicas.

