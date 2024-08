Vegetti, do Vasco, lidera inúmeros quesitos na Copa do Brasil; saiba

O atacante Pablo Vegetti segue cravando seu nome na história do Vasco. Em momento de grande dificuldade, foi dele o gol que “salvou” o Cruz-Maltino da derrota contra o Atlético-GO, na última quarta (31), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Dessa forma, o argentinou chegou aos cinco gols no torneio e voltou a se isolar na artilharia, deixando Enner Valencia (Inter, já eliminado) e Emiliano Rodríguez (do próprio Atlético-GO) para trás, com quatro. Além disso, Vegetti lidera inúmeros outros quesitos na competição. Saiba quais.

Com cinco jogos, o Pirata é o artilheiro e também o líder em participação em gols, com seis (contribuiu com uma assistência). É também o jogador que mais finalizou (14) e que ganhou duelos (35).

Vegetti também lidera em duelos aéreos (21), aliás. Já no quesito faltas sofridas, ele vem em segundo, com 13, atrás apenas de João Braga, do Águia de Marabá, que sofreu 24. O argentino é, além disso, o único jogador a marcar em todas as fases da Copa do Brasil.

Com a competição se encaminhando para a reta final, Vegetti pode se tornar, então, o primeiro artilheiro do torneio pelo Vasco desde 2011, quando Alecsandro marcou cinco gols. “Alecgol” ficou empatado com Adriano e Kleber Gladiador (Palmeiras), e Rafael Coelho e William (Avaí).

Os números de Vegetti na Copa do Brasil*

5 gols – líder

6 participações em gols – líder

14 finalizações – líder

35 duelos ganhos – líder

21 duelos aéreos ganhos – líder

13 faltas sofridas – vice-líder

*Números do SofaScore.

Os gols de Vegetti na Copa do Brasil

3 x 1 Marcílio Dias-SC, primeira fase – 1 gol

3 (4) x (1) 3 Água Santa, segunda fase – 1 gol

3 (5) x (4) 3 Fortaleza, terceira fase – 2 gols

1 x 1 Atlético-GO, oitavas de final – 1 gol

