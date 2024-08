Contra o Sport, Santos busca manter o 100% na Vila Belmiro

Nesta sexta-feira (2), Santos e Sport medem forças na Vila Belmiro, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília) e marca o encontro de duas equipes que brigam pelo acesso.

Atualmente, o Peixe está com 33 pontos e aparece na liderança do torneio. Logo depois de um período tumultuado e com derrotas que tiraram o time da zona de acesso, Fabio Carille colocou ordem na casa e recuperou a equipe.

Um dos pontos fundamentais para o momento de alta é a Vila Belmiro. Dentro do seu estádio, o Santos tem 100% de aproveitamento nos jogos que disputou. Inclusive, no último compromisso, goleada em cima do Coritiba por 4 a 0.

Devido ao bom desempenho, a expectativa é que o Santos possa pressionar o Sport desde os minutos iniciais e repita a estratégia que deu certo contra o Ituano e Coritiba.

Apesar da invencibilidade na Vila Belmiro, o Santos possui uma derrota como mandante na Série B. Diante do Botafogo-SP, revés por 2 a 0, mas a partida aconteceu no Estádio do Café, em Londrina. Na ocasião, o Peixe vendeu o seu mando de campo e atuou fora da Baixada Santista.

