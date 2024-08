Lesões já tiraram Cebolinha de 11 jogos do Flamengo em 2024

Líder do Brasileirão, com vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil e classificado, na mesma fase, na Libertadores. Esse é o cenário do Flamengo no início de agosto de 2024. Um dos responsáveis por esses feitos é Cebolinha, que faz grande temporada. O atacante, no entanto, vem sofrendo com lesões, que já o tiraram de 11 jogos no ano.

Cebolinha deixou a partida contra o Palmeiras, na quarta-feira, no intervalo. Em nota, o clube carioca comunicou que o jogador reclamou de dores na coxa direita. Os problemas musculares, aliás, tem sido algo recorrente para o camisa 11.

No total, o rubro-negro já sofreu duas lesões musculares neste ano. A primeira foi no início do Brasileirão, em meados de abril. Um incômodo no tendão de Aquiles o tirou de cinco jogos de três competições diferentes.

Posteriormente, com dores no músculo posterior da coxa direita, Cebolinha foi poupado da partida contra o Athletico, no dia 16 de junho. Em seguida, no confronto contra o Bahia, ele foi relacionado e começou entre os titulares. No entanto, ainda no primeiro tempo, sofreu uma contusão no quadril direito. Mas, antes disso, no dia 13 de junho, com dores no músculo posterior da coxa direita, ele foi substituído, também na etapa inicial, contra o Grêmio.

Após seis partidas fora, Cebola voltou no dia 20 de julho, contra o Criciúma. No entanto, o último problema foi justamente contra o Palmeiras, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Número de Cebolinha em 2024

Jogos: 28

Gols: 5

Assistências: 5

