Yuri Alberto deve perder jogos decisivos do Corinthians no mês de agosto

O Corinthians ganhou uma dor de cabeça a mais ao perder Yuri Alberto, que precisou fazer uma cirurgia na vesícula e vai desfalcar a equipe nos próximos jogos. O Timão trabalha com um prazo de 20 a 30 dias para o retorno do seu camisa 9. Contudo, o artilheiro do Alvinegro na temporada deve perder uma sequência de decisões importantes que vai acontecer no mês de agosto.

Isso porque além do duelo de volta contra o Grêmio, pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (07), o Corinthians também inicia no mês de agosto um embate contra o RB Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assim, se confirmado o prazo de recuperação, o jogador não terá condições de atuar em nenhuma destas partidas.

Aliás, Yuri Alberto foi diagnosticado com pedras na vesícula na quinta-feira e já no mesmo dia foi operado. Ele terá que ficar de repouso e fazer uma dieta leve para voltar nos próximos dias. Depois, ele terá que passar por uma transição física.

Antes do jogo contra o Grêmio na última quarta, Yuri Alberto sentiu um mal-estar. Por conta disso, ele acabou substituído por Giovani no intervalo e passou a noite em um hospital. Aliás, o auxiliar do técnico Ramón Díaz, Emiliano Díaz revelou que o atacante vomitou mais de uma vez antes do jogo da Copa do Brasil. Apesar do problema, pediu para ser titular.

“Yuri tem um problema estomacal, vomitou antes do jogo. Ele fez um esforço enorme. Antes do jogo, ele estava vomitando, vomitou três vezes. A gente perguntou: você está bem? E ele: “Eu vou botar a cara, vou lá dentro”, explicou.

Os jogos que Yuri Alberto pode perder em agosto

7/8: Grêmio (volta das oitavas da Copa do Brasil)

13/8: Red Bull Bragantino (ida das oitavas da Sul-Americana)

20/8: Red Bull Bragantino (volta das oitavas da Sul-Americana)

