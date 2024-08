Vasco faz tratamento especial no gramado de São Januário

Diante da sequência fora de casa, o Vasco decidiu fazer um tratamento especial no gramado de São Januário para o restante da temporada. Assim, o clube carioca preferiu realizar procedimentos para melhorias na grama do local, que visa contribuir para que a equipe possa progredir nas duas competições. A informação é do portal “ge”.

Vale destacar que o Cruz-Maltino não atua na Colina Histórica desde o dia 10, três dias antes da apresentação de Philippe Coutinho. Internamente, o clube enxergou de forma positiva essa intervenção no campo.

O procedimento, portanto, foi a prática do “overseeding” e com a intensificação nutricional da grama, que melhoraram as condições do campo.

No momento, ele apresenta manchas de mutação na parte central, que não afetam na qualidade, mas sim na estética, vista de fora. Cabe a Greenleaf, a mesma responsável pelo campo do Maracanã, os cuidados com o gramado de São Januário

Por fim, o Vasco volta ao estádio contra o Bragantino, no sábado, às 19h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida cruz-maltina esgotou os ingressos para o duelo, que deve marcar a reestreia do meia Coutinho na Colina Histórica. O jogador já esteve em campo contra Atlético-MG, Grêmio e Atlético-GO, todos longe do Rio de Janeiro.

