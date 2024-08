Thiago Santos, do Fluminense, valoriza gol no fim: ‘Fazer nosso papel em casa’

O Fluminense abriu o placar diante do Juventude logo no início da partida, porém não teve um bom desempenho no segundo tempo e sofreu a virada. No entanto, o gol de Thiago Santos se tornou importante para diminuir a diferença para 3 a 2, o que deu uma sobrevida à equipe.

Dessa forma, o Tricolor terá mais condições de reverter o placar no Maracanã, na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas da Copa do Brasil. Afinal, uma derrota por dois gols de diferença complicaria a situação dos comandados do técnico Mano Menezes.

Na entrevista após a partida, o defensor lamentou o desempenho no segundo tempo, entretanto celebrou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense.

“A gente deu mole no segundo tempo. Tomamos dois gols que não podia. Fiz o gol ali, meu primeiro pelo clube, estou feliz por isso, mas saio triste pelo resultado. A gente queria sair daqui com a vitória. Mas o 3 a 1 seria complicado em casa (para reverter). Conseguimos esse gol no fim e agora a gente vai jogar em casa, fazer o nosso papel e passar”, disse.

Antes do duelo com a equipe gaúcha, o time de Laranjeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (4), o time mede forças com o Bahia, também no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

