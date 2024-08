Santos x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (2/8) pela pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo rola às 21h30 (de Brasília) e será na Vila Belmiro. O Peixe tem oito jogos invicto na competição, vem ganhando todas em casa e espera manter tal campanha no final deste turno para embalar na luta pelo acesso. Além disso, uma vitória garante o título simbólico do primeiro turno. Já o Leão venceu a Ponte Preta na última rodada e tem agora 28 pontos e está na sexta colocação. Um triunfo pode colocar a equipe dentro do G-4 e também entrar na briga pela taça.

A Voz do Esporte faz a cobertura desta partida a partir das 20h, iniciando com seu tradicional pré-jogo sob o comando de Ricardo Froede, que também está na narração.