Arthur Cabral está próximo de trocar o Benfica pelo Brentford

O atacante brasileiro Arthur Cabral está próximo de ter uma nova equipe. Após o Benfica colocar o jogador a venda nesta janela de transferência, o Brentford se aproximou de sua contratação. A transferência seria de empréstimo com obrigação de compra, caso o atleta cumpra algumas metas. A informação é do jornal Record, de Portugal.

No primeiro momento, O Benfica buscava uma oferta de cerca de 20 milhões de euros (R$120 milhões), valor que gastou para contratar o jogador. Contudo, agora já aceitariam 15 milhões (mais de R$ 91 milhões). Entretanto, o Brentford conseguiu convencer o time português que um empréstimo com obrigação de compra seria melhor para todas as partes.

Recentemente, o Benfica contratou o atacante grego Vangelis Pavlidis, que foi artilheiro do Campeonato Holandês na temporada 2023/24. Além disso, os Encarnados acreditam que outro brasileiro, Marcos Leonardo, deve ganhar uma ascensão ainda maior na próxima temporada. Eles devem tirar o espaço de Arthur, que também vê uma transferência com bons olhos.

Antes de chegar em Portugal, o brasileiro teve uma grande passagem pela Fiorentina. Na época, ele assinou por 20 milhões de euros, com outros 5 milhões de euros por metas, com contrato até junho de 2028.

Por fim, o atacante disputou 43 partidas, sendo titular em apenas 19 delas. O brasileiro marcou 11 gols e contribuiu com três assistências na temporada passada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.