Novidades no treino e embarque: saiba programação do Flamengo nesta sexta-feira

O Flamengo não teve descanso depois de superar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com calendário estreito e jogadores à disposição do Departamento Médico, Tite ‘convocou’ uma dupla do Sub-20 para integrar as atividades da equipe antes do embarque da delegação para São Paulo.

A equipe de Tite se reapresentou no Ninho do Urubu às 09h desta sexta-feira, com treino marcado para as 10h. Na sequência, conforme apuração do Jogada 10, a delegação embarca à capital paulista às 17h15 para o jogo contra o São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O treino desta sexta-feira (02), além de ser o último antes do jogo pelo Brasileirão, também será crucial para saber as chances de Bruno Henrique ir a partida. As atividades vão elucidar as reais condições de jogo do camisa 27, que se recupera de uma lesão no tornozelo.

Novidades no treino

Na última quinta-feira (01), o elenco do Flamengo contou com duas novidades no treino da equipe principal: Lorran e Shola. A dupla vem se destacando no time sub-20 e, portanto, recebeu oportunidade nas atividades do elenco profissional. Os jovens participaram dos trabalhos junto aos reservas do jogo contra o Palmeiras, visto que os titulares cumpriram apenas o protocolo de recondicionamento físico no Ninho do Urubu.

Sabe-se que a equipe que vai encarar o São Paulo neste sábado (03), no Morumbis, será definida no treino desta sexta-feira. No entanto, a tendência é que o Flamengo tenha uma escalação alternativa para o confronto e, sendo assim, os jovens podem ganhar uma chance entre os relacionados.

Programação do Flamengo

A delegação rubro-negra embarca para São Paulo às 17h15, conforme apurado pela reportagem do Jogada 10. Sendo assim, a equipe de Tite chegará na capital paulista às vésperas do duelo e, portanto, não realizará qualquer atividade na cidade.

Flamengo e São Paulo se encaram neste sábado (03), às 21h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo vale liderança para o Rubro-Negro, que ocupa a primeira colocação com 40 pontos – mesma pontuação do rival Botafogo, vice-líder. Palmeiras e Fortaleza, ambos com 36, estão na cola da dupla carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.