Veja quanto Rebeca pode ganhar de premiação nos Jogos Olímpicos

Rebeca Andrade conseguiu repetir o feito da edição passada da Olimpíada em Tóquio e garantiu mais uma medalha de prata no individual geral na ginástica artística, na última quinta-feira (01/08). Ela travou novo embate inesquecível com Simone Biles, que assegurou o ouro. A segunda colocação também vai render uma grana astronômica para a atleta brasileira.

Isso porque o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) vai lhe dar uma premiação de R$210 mil. Ainda por cima terá um adicional de R$ 140 mil pelo bronze na disputa por equipes na ginástica. Ou seja, ela conta com R$ 350 mil em premiação na Olimpíada de Paris. Por sinal, essa grana pode aumentar. Afinal, Rebeca ainda vai participar de três finais individuais (salto, solo e trave). Caso ganhe três ouros, por exemplo, leva mais R$1 150 milhão. A próxima performance será, neste sábado (03), quando vai para a disputa por aparelhos no salto (é favorita ao lado de Biles).

Rebeca, segunda prata no individual geral em Olimpíadas

O Brasil contou com duas atletas na decisão do individual geral da ginástica artística. Flávia Saraiva ficou apenas na nona colocação, enquanto Rebeca garantiu a segunda colocação, com nota total de 57.932. Atrás apenas de Simone Biles.

Protagonista em conquista inédita por equipes

Rebeca Andrade comandou a reação da Seleção Brasileira de ginástica feminina em uma final que começou com bastante tensão. Prova disso é que as brasileiras deixaram a sexta posição e atingiram o pódio. A equipe assegurou a inédita medalha de bronze somente na apresentação do último aparelho.

Aliás, a recuperação ocorreu graças ao excelente desempenho de Rebeca em salto, que garantiu uma nota alta ao Brasil. Assim, o rendimento dela nas barras foi quase perfeito. Tanto que ela encantou a principal ginasta do mundo, a norte-americana Simone Biles. Com a reação, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Rebeca carimbaram a medalha de bronze por equipes para o Brasil na Olimpíada de Paris. Inclusive, horas depois da conquista da medalha de bronze, criminosos tentaram aplicar golpes financeiros usando o nome de Rebeca. Ele utilizou suas redes sociais já na madrugada, da última segunda-feira (29/07), para avisar que não era ela quem estava pedindo dinheiro.

