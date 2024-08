Saiba quanto Bia Souza receberá pela medalha de ouro em Paris

O Brasil está, enfim, no lugar mais alto do pódio em Paris. A judoca Bia Souza fez história nesta sexta-feira (02) e conquistou a primeira medalha de ouro nacional após superar a israelense Raz Hershko na final da categoria acima dos 78kg. Mas quanto a recordista vai receber de premiação? O Jogada 10 te responde.

Além da premiação, Bia Souza receberá um bônus de R$ 350 mil do Comitê Olímpico Brasileiro pela primeira colocação no Judô. O COB garante uma bonificação em dinheiro para os atletas que vão ao pódio nas Olimpíadas de Paris, mas os valores variam de acordo com as modalidades. Houve um aumento de 40% em relação aos Jogos de Tóquio, em 2020.

Em caso de ouro, como ocorreu com Bia Souza, no judô, a premiação é de R$ 350 mil. Já a medalha de prata equivale a R$ 210 mil, enquanto o bronze garante R$ 140 mil aos competidores.

Bia Souza conquista ouro em Paris

Beatriz Souza, de 26 anos, esbarrou em uma velha conhecida na final da categoria acima dos 78kg feminino: Raz Hershko. A judoca brasileira largou na frente após aplicar waza-ari e somar o primeiro ponto do combate. Depois, soube administrar a vantagem e não deu chances para israelense tentar reverter o resultado.

A judoca brasileira dedicou o ouro à avó, falecida há menos de dois meses. “É para vovó, mãe”, disse Bia ao falar com a família pela primeira vez após tornar-se medalhista olímpica.

Popularidade de Bia Souza cresce nas redes sociais

Durante o combate pelo ouro, Bia Souza acumulava 542 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Momentos depois, pouco antes de subir ao lugar mais alto do pódio, a judoca já superava a marca de 850 mil. Além disso, o nome da atleta permaneceu entre os três mais comentados do X, antigo Twitter, por toda celebração da conquista inédita nestes Jogos Olímpicos.

