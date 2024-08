Atlético pode contratar atacante por conta de lesão de Hulk

O atacante Hulk ficará fora de ação por conta de uma lesão muscular. O Jogada10 apurou que o Atlético sabe que ficará sem seu principal jogador por, pelo menos, 30 dias. Assim, a diretoria alvinegra analisa o mercado em busca de nomes que possam compor o elenco para o lugar do camisa 7.

O diretor de futebol, Victor Bagy, tem a missão de buscar um atleta para a função. Vale ressaltar que o clube mineiro tem até o dia 2 de setembro para regularizar a situação do jogador.

Hulk, afinal, sofreu uma lesão na panturrilha direita, no empate por 2 a 2 com o CRB, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O camisa 7 deixou o gramado de jogo logo aos 13 minutos do primeiro tempo e desembarcou na manhã de quinta-feira em Belo Horizonte para iniciar o tratamento.

Vargas como opção

O Atlético tem em seu elenco a reposição para suprir a ausência de Hulk. O atacante Eduardo Vargas é uma das opções de Gabriel Milito. No entanto, o camisa 11 foi jogado para uma lista de dispensa na temporada passada e na atual, mas ressurgiu com o treinador argentino.

Vargas, aliás, já viveu situação parecida com a camisa do Atlético. Em 2022, Hulk também se lesionou. Na ocasião, o Galo lutava na reta final do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 foi importante para ajudar o clube mineiro a alcançar a fase preliminar da Copa Libertadores.

