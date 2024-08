Neymar manda mensagem para medalhista Beatriz Souza

O craque brasileiro Neymar reagiu à medalha de ouro da judoca Beatriz Souza, nas Olimpíadas de Paris-2024. A judoca subiu ao mais alto lugar do pódio na categoria dos pesos pesados.

Em mensagem no Instagram, Neymar parabenizou a campeã olímpica. “Primeiro ouro do Brasil. Parabéns, Beatriz”, postou Neymar, ao compartilhar um post de Bia Souza no Instagram. Ele também colocou emojis de palmas.

Bia venceu a israelense Raz Hershko na final. Antes, ela superou Izayana Marenco, Kim Ha-yun e Romane Dicko até conseguir a sonhada medalha de ouro.

Neymar medalhista

O atleta do Al-Hilal conquistou a medalha de ouro para o futebol brasileiro em 2016 no futebol masculino, ao vencer a Alemanha nos pênaltis. Em 2012, ele foi vice.

Atualmente, Neymar segue em recuperação de grave lesão após rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O problema ocorreu durante o jogo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

O camisa 10 tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. Até agora, ele só fez cinco jogos com a camisa do time saudita.

