Arthur Elias lamenta desgaste, mas garante: ‘O Brasil vai competir com todo mundo’

A Seleção Brasileira feminina encara a França neste sábado (3), pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Na véspera da partida, o técnico Arthur Elias falou sobre a estratégia de jogo para esse confronto. Segundo ele, será uma Brasil mais para frente. Além disso, confirmou o retorno de Rafaelle, que vai entrar no lugar de Antonia.

“A gente tem muitas maneiras de poder atacar. Contra a Espanha a escolha foi essa (contra-ataque). Acho que vinha dando certo pelo resultado que a gente precisava e nós vamos atacar a França de outras maneiras. Pode ter certeza disso. Na defesa, a Rafa está de volta, a gente teve problemas sim, em outras posições, faz parte. Ninguém aqui lamenta nada. Ninguém coloca culpa em físico ou qualquer outra situação. Brasil vai competir com todo mundo. Com todos os times, seleções, independente de desfalques”, explicou.

“O desgaste é muito grande. Realmente a gente fez viagens maiores do que os adversários. No dia da abertura depois foram nova horas de trem, viagem para cá de ônibus. Então o desgaste realmente é alto físico pelos jogos muito duros de exigência física muito grande. Os ajustes que precisam ser feitos contra a França já estão sendo feitos com vídeo, conversa, orientação. Não sou só eu para as atletas. A gente discute muito sobre o que pode ser feito, evoluir e esse é sempre nosso objetivo, evoluir dentro de campo como atleta, como treinador. Assim, evoluir a cada experiência que nós temos. A primeira fase foi fantástica para todos nós evoluirmos muito”, detalhou Arthur em outro trecho, sobre o desgaste do Brasil nos Jogos.

Desgaste físico e aspecto mental

Ainda na coletiva de imprensa, o técnico Arthur Elias afirmou que, além da questão do desgaste com a logística, o Brasil também sofre com o desgaste físico, principalmente por conta do jogo contra a Espanha, na última rodada da fase de grupos. Além disso, ele também abordou a questão mental de seu elenco.

“Contra a França a opção foi passar as informações aqui no hotel com mais tranquilidade com algumas dinâmicas que a gente tem de poder mexê-las também, o corpo, recuperar as atletas porque o campo de treinamento não era o ideal, tem deslocamento, tem desgaste. Praticamente jogamos uma prorrogação no último jogo, muito calor. A gente tem um desgaste físico que precisamos recuperar. O psicológico eu vejo que a gente está mais preparado do que entramos porque a primeira fase nos preparou para isso. Trouxe adversidades e a gente cresce com isso, trouxe aprendizados. E a gente vai ter um jogo totalmente diferente, pelo adversário da maneira como a França joga do que os três jogos anteriores. A preparação podem ter certeza que está sendo muito bem feita”, afirmou.

