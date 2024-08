Almada fica à disposição do Botafogo para jogo da Copa do Brasil

A Argentina perdeu para a França, nesta sexta-feira(2) e está eliminada da Olimpíada de Paris. Desta maneira, Thiago Almada volta ao Botafogo e pode ficar à disposição para o jogo de volta da Copa do Brasil.

O jogador agora volta ao Rio de Janeiro para dar sequência a sua integração ao elenco comandado por Artur Jorge. Na próxima quarta-feira, o Botafogo, aliás, tem o jogo decisivo contra o Bahia, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e pode contar com o meia.

Almada, inclusive, foi apresentado oficialmente no início do mês de julho, mas viajou logo na sequência para defender a Argentina nos Jogos Olímpicos. O meia não chegou a ficar uma semana no Rio.

O jovem de 23 anos também é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais. O clube investiu US$ 25 milhões (R$137,4 milhões na cotação atual), sendo US$ 22 milhões fixos e mais US$ 3 milhões em bônus combinados em contrato.

E na Libertadores?

Thiago Almada, aliás, também já deve estar encaminhado para reforçar o Botafogo na competição continental. O prazo final para mudanças de atletas na lista de inscritos para as oitavas da Libertadores se encerra no dia 9 de agosto, às 17h (de Brasília). Todos os clubes participantes precisam enviar a nova lista à Conmebol até este horário.

