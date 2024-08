Fluminense busca a contratação do atacante Emiliano Gomez

O Fluminense tem mais uma negociação em curso nesta janela de transferências. O Tricolor enviou uma proposta oficial pelo atacante Emiliano Gomez, de 22 anos, que atua no Boston River, do Uruguai. O clube quer tê-lo em definitivo e aguarda a resposta. A informação é do ‘ge’.

O técnico Mano Menezes deseja um jogador de frente que atue com mais mobilidade, atacando por dentro e pelos lados. A procura não é por um centroavante de ofício, um “9 clássico”, mas por um nome que se adapte bem a parcerias com quem já está no elenco.

Emiliano é o vice-artilheiro do Campeonato Uruguaio, com 10 gols, em 19 partidas. Ele atua mais pelo lado esquerdo, mas também atuou de centroavante e de segundo atacante.

Antes do Boston River, Gómez atuou pelo Defensor (URU) e se transferiu para o Boston River (URU). Atuou por empréstimo no sub-19 do Sassuolo (ITA) e Albacete (ESP) até retornar para o clube uruguaio de cores verde e vermelha.

O Fluminense, aliás, também acertou com quatro jogadores: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o atacante Kevin Serna.

