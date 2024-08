Criciúma x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Atlético-MG fazem duelo neste sábado (3/8), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto opõe o Tigre, que ocupa a 12ª posição, com 21 pontos, e o Galo, atual 9º colocado, com 28 pontos.

Criciúma tem apenas uma vitória em cinco jogos, enquanto o Atlético-MG possui uma invencibilidade de quatro partidas. No retrospecto geral, as duas equipes já se enfrentaram 22 vezes na história – com 10 vitórias do Tigre, sete empates e cinco vitórias do Galo. Nos últimos encontros, o empate foi o resultado mais comum – quatro empates em sete partidas.

Onde assistir

A partida entre Criciúma e Atlético terá transmissão do Premiere.

Como chega o Criciúma

O técnico Cláudio Tencati possui alguns desfalques para encarar o adversário. O treinador não terá Arthur Caíke, no departamento médico, e Rodrigo, suspenso pelo terceiro amarelo. Walisson Maia e Tobias Figueiredo irão disputar a vaga entre os titulares. Já Matheusinho entrou em fase de transição física. O atacante Eder anunciou sua aposentadoria e irá se despedir nos gramados neste sábado (3).

Como chega o Atlético

Do outro lado, Gabriel Milito espera que o time mantenha a boa sequência. O argentino terá Fausto Vera à disposição, mas possui dois desfalques para o duelo: Hulk, que sentiu a panturrilha direita durante o jogo contra o CRB, é dúvida. Alisson, com entorse no tornozelo, enquanto Everson iniciou a fase de transição.

Outra dúvida é o atacante Paulinho. Pendurado, caso seja punido com amarelo, ele fica fora do clássico contra o Cruzeiro, no outro final de semana.

CRICIÚMA X ATLÉTICO

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 3/8/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Tobias Figueiredo, Wilker e Trauco; Meritão, Newton, Hermes e Fellipe Mateus; Bolasie e Allano (Eder). Técnico: Cláudio Tencati.

ATLÉTICO: Bruno Fuchs, Battaglia e Alonso; Otávio, Fausto Vera, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Bernard; Paulinho (Cadu) e Eduardo Vargas. Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

