Manchester United x Liverpool: escalações e onde assistir

Gigantes do futebol inglês se enfrentam em clássico na pré-temporada do futebol europeu. Manchester United e Liverpool medem forças, neste sábado (3), às 20h30 (de Brasília), em partida amistosa de preparação das equipes para 2024/25. A bola rola no Williams-Brice Stadium, em Columbia, nos Estados Unidos.

Como chega o Manchester United

Em mais uma reconstrução no elenco, os Red Devils, novamente, enfrentam problemas de lesão. Isto porque Leny Yoro, uma das principais contratações do clube nesta janela de transferências, teve uma fratura no metatarso e deve ficar afastado dos gramados até novembro. Assim, o jovem zagueiro se junta a Hojlund na lista de desfalques por motivo de lesão.

Além disso, a dupla de ataque Rashford e Antony sentiram dores na vitória sobre o Betis, no último amistoso da equipe, e viram dúvidas para o técnico Erik ten Hag.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool começa sua trajetória sob o comando do técnico Arne Slot, que assumiu a vaga deixada por Jürgen Klopp, que estava no cargo há nove anos. No entanto, os Reds ainda não acertaram uma contratação de peso nesta janela de transferências.

Além disso, o Liverpool vem de três amistosos disputados nesta pré-temporada, com duas vitórias e uma derrota. Mas, em sua partida mais recente, venceu o clássico contra o Arsenal por 2 a 1, com gols de Salah e Fábio Carvalho.

Por fim, os desfalques para o técnico Arne Slot ficam por conta de Robertson, lesionado, e do goleiro Alisson, que segue de férias após a disputa da Copa América.

Manchester United x Liverpool

Amistoso da pré-temporada 2024/25

Data e horário: sábado, 03/08/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Williams-Brice Stadium, em Columbia, nos Estados Unidos

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans, Lindelof, Amass; Casemiro, Eriksen; Diallo, Mount, Mejbri; McTominay. Técnico: Erik ten Hag.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van den Berg, Tsimikas; Elliott, Endo, Gravenberch; Salah, Jota, Fábio Carvalho. Técnico: Arne Slot.

Onde assistir: ESPN e Disney+

