Internacional e Betis, da Espanha, discutem detalhes por Vitão

O Internacional e o Betis, da Espanha, aumentaram as conversas sobre a possível transferência do zagueiro Vitão para o futebol da Europa. Os clubes devem fechar o acordo ainda neste final de semana.

Desse modo, fica faltando apenas o acerto em relação ao tipo de pagamento, e isso é justamente separando a concretização do negócio. O estafe de Vitão, aliás, afirma que a situação é enrolada; contudo, o Internacional analisa a questão e não vê o assunto como encaminhado. A notícia é do portal “ge”.

Todavia, a proposta do Betis por Vitão é de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões pela cotação atual), com 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) para o clube gaúcho. O Colorado tem 80% dos direitos econômicos do zagueiro e permanecerá com 20% de uma futura negociação.

Vitão está no Internacional desde 2022

Vitão está no Internacional desde 2022. Ele chegou ao clube após passagem pelo futebol da Ucrânia, que liberou jogadores de clubes russos e ucranianos a assinarem unilateralmente com outras equipes, a partir da guerra entre os países há dois anos.

O interesse do clube da Espanha pelo defensor é antigo. Entretanto, outros clubes aparecem como interessados, entre eles, o Villarreal, West Ham e o Nottingham Forest, ambos da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.