Com contrato até dezembro, Tchê Tchê destaca identificação com Botafogo

Capitão do Botafogo e com 134 jogos, Tchê Tchê falou sobre a identificação com o Glorioso em entrevista aos canais oficiais do Brasileirão. O volante tem contrato com o clube apenas até dezembro, mas ainda sem definição.

“Nasceu essa identificação muito grande. Apesar de eu ser paulista, era um clube com o qual já tinha um carinho gigantesco, tanto que tem foto minha pequeno com a camisa. Não tem explicação, tem coisas que a gente só sente”, contou Tchê Tchê.

“Foi um amor assim que eu cheguei e foi para a minha família inteira, meu filho também é apaixonado, tem vídeos dele rodando a camisa na arquibancada. É um lugar onde me sinto à vontade”, completou o camisa 6.

A diretoria do Botafogo adota cautela para renovar com Tchê Tchê. O clube aguarda o calendário aliviar para formalizar a proposta e também ouvir a vontade do atleta.

Tchê Tchê viajou com a delegação do Botafogo para o confronto contra o Atlético-GO neste sábado, às 20h, no Antônio Accioly, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso busca a vitória para tentar retomar a liderança.

