Jogador francês cutuca Argentina após vitória na Olimpíada

Em jogo que ganhou forte contornto de rivalidade nos últimos anos, a França bateu a Argentina, por 1 a 0, e avançou para a semifinal no futebol masculino da Olimpíada de Paris. Assim, o lado vencedor não perdeu a oportunidade de rebater as manifestações racistas promovida por Enzo Fernández e potencializada pela torcida do River Plate.

Presente na confusão entre os atletas após o apito final, o meio-campista Enzo Millot foi as redes sociais e fez uma postagem de relação direta com as insinuações ofensivas dos argentinos:

“À França e à sua bela diversidade. VIVA A FRANÇA!”

Fato é que, além dessa manifestação online, Millot não vai ser opção válida ao técnico Thierry Henry para a semifinal olímpica, diante do Egito. Isso porque, diante das provocações que fez aos atletas da Argentina, o atleta que milita no Sttutgart (Alemanha) foi expulso.

Os dois confrontos que definem os finalistas e a disputa pelo bronze na Olimpíada de Paris ocorrem na próxima segunda-feira (5). Nesse sentido, além de França x Egito, às 16h (de Brasília), do outro lado da chave, se enfrentam Marrocos x Espanha, às 13h.

