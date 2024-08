Sem treinador, Rosario Central aborda Coudet e Demichelis

Nesta semana, o Rosario Central foi ao mercado em razão da saída do técnico Miguel Ángel Russo. Nome de grande identificação com o clube rosarino, ele chegou a ser campeão na Copa da Liga em 2023. Porém, nesse ano, resultados abaixo da média dentro da Argentina e na Libertadores conduziram o próprio treinador a pedir demissão.

Com isso, a representação do norte do país analisa as alternativas e dois nomes conhecidos se tornaram alvos. São os casos de Eduardo Coudet (recentemente demitido do Internacional) e Martin Demichelis, figura que deixou o comando do River Plate.

Em relação a Chacho, existe uma natural identificação pelo fato dele ter passado como atleta e treinador na representação de Rosario. À beira do gramado, aliás, o Rosario Central foi onde Coudet iniciou a sua trajetória entre 2015 e 2017. Porém, esse reencontro não deve acontecer, já que o profissional de 49 anos prioriza ofertas para retornar ao futebol europeu. Entre 2020 e 2023, ele dirigiu o Celta de Vigo (Espanha) em três temporadas.

De acordo com informação do jornalista César Luis Merlo, mirar o mercado do Velho Continente é o mesmo pensamento de Demichelis. Antes do River, ele trabalhou como auxiliar técnico na Espanha (Málaga) bem como nas categorias de base do Bayern de Munique.

Desse modo, a tendência é que os rosarinos precisem modificar seu foco em busca de um novo técnico. Enquanto isso, Martín Lequi vai exercer o papel como treinador interino.

