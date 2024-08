Atlético-GO e Botafogo jogam neste sábado (3/8), às 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly pela 21ª rodada do Brasileirão. O Dragão ocupa a lanterna, enquanto o Glorioso é o vice-líder e busca seguir bem na competição. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 18h30 (de Brasília), com um esquenta que te coloca dentro do jogo. E com a bola rolando, Daniel Teles está nos comentários.