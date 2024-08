Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (4/8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A fase dos cariocas inegavelmente é ótima na competição, com três vitórias consecutivas, que aumentaram a confiança em relação à saída da zona de rebaixamento No momento, o Flu ocupa a vice-lanterna, com 17 pontos. Um triufo, no entanto, pode deixar o clube fora do Z4. O Bahia, por sua vez, não venceu os últimos cinco jogos pelo Brasileirão e caiu para sétimo, com 32.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo no sistema pay-per-view.

Como chega o Fluminense

Vivendo grande fase no Brasileiro, o Fluminense, no entanto, teve sua sequência de bons resultados interrompida no meio da semana. Quinta-feira (3), o time perdeu por 3 a 2 para o Juventude, em Caxias do Sul, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

André foi poupado do jogo contra o Juventude e permaneceu no Rio de Janeiro, onde realizou um programa de fortalecimento muscular na perna direita. Em relação ao confronto contra o Bahia, há uma grande expectativa de que o camisa 7 retorne a campo e volte a vestir a camisa do Fluminense. Além dele, Cano também se ausentou do duelo em Caxias do Sul, pois está em tratamento de dores no pé direito. A participação do argentino no jogo contra o Bahia ainda é incerta. Por outro lado, Marquinhos continua em recuperação de um edema na coxa direita.

Como chega o Bahia

Os baianos empataram com o Botafogo no meio da semana pela Copa do Brasil e decidirão em casa a classificação às quartas de final. Para o duelo deste domingo, Rezende, Ademir e Nicolás Acevedo permanecem como desfalques, pois foram vetados pelo departamento médico.

Rogério Ceni, por outro lado, não enfrenta suspensões no elenco. Contudo, ele enfrenta a dúvida sobre a preservação de jogadores, visando o importante jogo da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Diante desse dilema, a manutenção do time titular no Maracanã ainda é incerta.

FLUMINENSE X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 21ª Rodada

Data e horário: 4/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE:Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Vitor Cuesta (Kanu0 e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly; Thaciano (Biel) e Everaldo Técnico: Rogerio Ceni

Árbitro: David Lacerda (ES)

Assistentes: Leone Rocha (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max (RN)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.