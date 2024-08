Fulham desiste da contratação de André, do Fluminense

Não será agora que o Fluminense vai perder o volante André. Segundo o jornalista inglês Jacque Talbot, do portal “FootballTransfers”, o Tricolor encerrou negociações com o Fulham pela contratação do volante.

Após semanas de negociações, o clube de Londres desistiu do negócio e abandonou as conversas com a diretoria tricolor.

O clube das Laranjeiras, aliás, desejava receber 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo volante. Contudo, os ingleses não estavam dispostos a oferecer mais de 25 milhões de libras (R$ 182 milhões).

Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e é titular desde 2021. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, em 2023, no bicampeonato carioca, em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana, neste ano. O volante tem contrato com o Fluminense válido até o fim de 2026.

